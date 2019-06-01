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مصرف الوحدة: اختتام بطولة كرة القدم الرمضانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

اختتم مصرف الوحدة مسابقته السنوية لكرة القدم ونجح فريق الموارد البشرية في تحقيق لقب البطولة عقب تفوقه في النهائي على فرع الميدان بخمس أهداف مقابل هدف واحد .

ونظمت عقب ختام البطولة احتفاليه تم خلالها تسليم جوائز البطولة حيث نال لاعب الموارد البشرية حافظ العقوري لقب الهداف .

يشار إلى أن البطولة التي احتضنها ملعب الخماسيات بنادي الأهلي بنغازي في حي الزيتون انطلقت في ثالث أيام شهر رمضان وشارك فيها 20 فريق .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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