مصرف الوحدة: اختتام بطولة كرة القدم الرمضانية

اختتم مصرف الوحدة مسابقته السنوية لكرة القدم ونجح فريق الموارد البشرية في تحقيق لقب البطولة عقب تفوقه في النهائي على فرع الميدان بخمس أهداف مقابل هدف واحد .

ونظمت عقب ختام البطولة احتفاليه تم خلالها تسليم جوائز البطولة حيث نال لاعب الموارد البشرية حافظ العقوري لقب الهداف .

يشار إلى أن البطولة التي احتضنها ملعب الخماسيات بنادي الأهلي بنغازي في حي الزيتون انطلقت في ثالث أيام شهر رمضان وشارك فيها 20 فريق .

