التعاون الإسلامي تعلن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي “قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل” التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المؤتمر، ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق.

