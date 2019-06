اتهم المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش خالد المحجوب، جماعة الإخوان في ليبيا بدعم استمرار القتال في بنغازي ودرنة قبل انتصار القوات المسلحة وتحرير المدينتين.

وقال المحجوب في تصريحات صحافية، “الإخوان يعتبرون ليبيا بيت مال لهم لتحقيق مصالحهم، والدعم الإخواني للقتال ضد الجيش مستمر منذ بداية الحرب في بنغازي، وأغلب الجماعات المسلحة في طرابلس تقاتل بلا عقيدة”.

