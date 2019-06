ألقى رئيس الجمهورية لتونسي الباجي قايد السبسي أمس الجمعة بمناسبة مشاركته في القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة بمكة المكرمة كلمة باسم المجموعة العربية.

وأكد السبسي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التنوسية على أن تسوية مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها الأزمة القائمة في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين تُمثّل مدخلاً رئيسياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم المنطقة وكذلك لتوطيد مقومات السلم والأمن الدوليين فضلاً عن إسهامها في خدمة بقية قضايا العالم الإسلامي.

The post الرئيس التونسي يطالب بتسوية الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية