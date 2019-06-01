“شمال أفريقيا” يُعلن توفير فروع بديلة للسحب

أعلن مصرف شمال أفريقيا لعملائه التابعين لفروع قصر بن غشير ووادي الربيع وصلاح الدين الواقعة في نطاق الاشتباكات عن إمكانية سحب مدخراتهم من الأموال عن طريق الفرع الرئيسي في مدينة طرابلس والكائن بمنطقة الظهرة.

وبحسب ما ورد عن المصرف فإن عملاء وكالة صلاح الدين سيمكنهم سحب الأموال السبت بينما يمكن لعملاء وكالة المصرف في قصر بن غشير سحب مدخراتهم يوم الأحد.

وخصص مصرف شمال أفريقيا يوم الاثنين لخدمة عملاء وكالة وداي الربيع ولم يوضح شمال افريقيا قيمة سقف السحب وساعات الدوام ليوم السبت باعتباره يعد يوم عطلة رسمية.

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