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“شمال أفريقيا” يُعلن توفير فروع بديلة للسحب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف شمال أفريقيا لعملائه التابعين لفروع قصر بن غشير ووادي الربيع وصلاح الدين الواقعة في نطاق الاشتباكات عن إمكانية سحب مدخراتهم من الأموال عن طريق الفرع الرئيسي في مدينة طرابلس والكائن بمنطقة الظهرة.

وبحسب ما ورد عن المصرف فإن عملاء وكالة صلاح الدين سيمكنهم سحب الأموال السبت بينما يمكن لعملاء وكالة المصرف في قصر بن غشير سحب مدخراتهم يوم الأحد.

وخصص مصرف شمال أفريقيا يوم الاثنين لخدمة عملاء وكالة وداي الربيع ولم يوضح شمال افريقيا قيمة سقف السحب وساعات الدوام ليوم السبت باعتباره يعد يوم عطلة رسمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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