طرابلس.. ازدحام في محطات الوقود

شهد محطات الوقود بالعاصمة طرابلس، السبت، ازدحاما شديدا من قبل المواطنين من أجل تعبئة البنزين وذلك بسبب نقص الوقود في المدن الغربية ومناطق الجبل الغربي ، إضافة إلى إقفال أغلب محطات الوقود الواقعة جنوب طرابلس ، الأمر الذي أدى لازحام المواطنين على محطات الوقود.

وفي سياق متصل أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أنها مستمرة في إرسال شحنات الوقود لمحطاتها بحسب جدول التوزيع مشيرة إلى أن الوقود متوفر في كل مستودعاتها.

