“لجنة الأزمة” تـبحث عن حلول لأزمة النازحين

عقدت لجنة الطوارئ المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، اليوم السبت، اجتماعها الثالث برئاسة وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل.

ووفق إدارة التواصل التابعة لـ”الوفاق” في بيان، فإن الاجتماع تناول ما توصلت إليه لجنة النازحين من نتائج في مسألة تنفيذ المنظومة الالكترونية لتسجيل النازحين، كما استمعت إلى شروحات حول آلية عمل المنظومة.

وذكر البيان أن اللجنة استعرضت منظومة حصر النازحين من مدينة طرابلس وضواحيها، وأقرت إحالة توصيات للجان الأزمة بالبلديات، للعمل على تنفيذ عمليات الحصر وفق النموذج المحال اليهم في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للجنة تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أهمية اقتصار البيانات المطلوبة على المعلومات الأساسية بحسب ما أفادت به إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

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