استلمت جمعية الهلال الأحمر فرع نالوت شحنة إغاثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وقال منسق نشاط شباب الهلال الأحمر نالوت محمد خليفة إن الشحنة التي تعد الأولى تحتوي على مواد غذائية ومفروشات ومواد غير غذائية ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها على العائلات النازحة في المنطقة في الأيام القادمة بالتنسيق مع لجنة الأزمة في المدينة.

The post نالوت.. وصول شحنة إغاثية لمساعدة العائلات النازحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية