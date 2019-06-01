سبها: مقتل مواطنان خلال عملية سطو مسلح

قالت مصادر محلية في مدينة سبها، إن عملية سطو مسلح قد وقعت بمنطقة الجديد وأدت إلى سرقة السيولة المخصصة لمصارف الحي، وبحسب المصادر ذاتها فقد لقي عضوان من أعضاء لجنة توزيع السيولة، حتفهما خلال العملية. ولم تصدر حتى الساعة أي توضيحات من الجهات الأمنية ولا وضعية الضحايا وهوياتهم.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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