اخبار ليبيا الان

سبها: مقتل مواطنان خلال عملية سطو مسلح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت مصادر محلية في مدينة سبها، إن عملية سطو مسلح قد وقعت بمنطقة الجديد وأدت إلى سرقة السيولة المخصصة لمصارف الحي، وبحسب المصادر ذاتها فقد لقي عضوان من أعضاء لجنة توزيع السيولة، حتفهما خلال العملية. ولم تصدر حتى الساعة أي توضيحات من الجهات الأمنية ولا وضعية الضحايا وهوياتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك