عقيلة صالح يلتقي أدباء وفنانين وإعلاميين من درنة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء أمس الجمعة، عددًا من الإعلاميين والفنانين والإعلاميين والأدباء من مدينة درنة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايات المتعلقة بالمجالات الثلاثة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن اللقاء جرت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التى تتعلق بالثقافة والفنون والإعلام وما يتعلق بتوفير أجهزة ومعدات لإذاعة درنة المسموعة.

وأضاف المريمي في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش أيضًا سبل دعم مشروع «مهرجان درنة الزاهرة الدولي للمسرح» وكذلك توفير مقار وتجهيزات لجمعية «الهيلع للدراسات الميدانية» وفرقة الفنون الشعبية ومسرح الطفل وصيانة المسرح وإنشاء مراكز ثقافية لما لها من دور في التثقيف ونشر الوعي.

وأشار المريمي إلى أن وفد أدباء وإعلاميي وفناني درنة قدموا مقترحًا لإقامة معهد عالٍ وآخر متوسط للفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية ومقترح مشروع ثقافي بالمدينة القديمة درنة، يشمل ندوات وعروضًا مسرحية وموسيقية وفنونًا تشكيلية ومعرضًا للكتاب ومعرضًا للصور بالمدينة القديمة.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، للوفد أن مطالبه ومقترحاته «ستتم إحالتها ومتابعة تنفيذها مع رئاسة الوزراء وهيئة الإعلام والثقافة والمؤسسة المختصة بالإذاعات المرئية والمسموعة بالحكومة الموقتة»، مشيدًا بدور مدينة درنة الريادي في الأدب والثقافة والفنون على مر التاريخ، الذي شدد على ضرورة المحافظة عليه ودعمه.

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