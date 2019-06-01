لجنة الطوارئ بطرابلس تشكل فريق عمل للإشراف على عمليات التوزيع

قررت لجنة الطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت، تشكيل فريق عمل يضم عددًا من العاملين بشركات النفط لإدارة الأزمة، للسيطرة عليها، والإشراف على عمليات التوزيع.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء كل من مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة، خالد أوهيبة، ومدير شركة الشرارة المكلف، إبراهيم الشهاوي، ومدير إدارة العمليات بشركة الراحلة للعمليات التغطية سلامة شعبان سرّب.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن الاجتماع ناقش موضوع توفير الوقود، وأكد خلاله المسؤولون بالشركات النفطية توفر الوقود بميناء طرابلس، مشيرين إلى رسو الناقلة «أنوار ليبيا» مساء أمس الجمعة بالميناء محملة بنحو 33 مليون لتر من وقود البنزين وباشرت الشركات الموزعة في سحب مخصصاتها من الوقود وتوزيعها على المحطات.

وقدم مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة، خالد أوهيبة خلال الاجتماع إحاطة بكافة العراقيل التي تحول دون توزيع الوقود بكافة المناطق بشكل فعال، والتي من أهمها الاعتداء على العاصمة والذي أدى إلى إغلاق عدد من محطات الوقود الواقعة في أماكن الاشتباكات، وكذلك العراقيل الأمنية، وامتناع السائقين عن إيصال الوقود لعدد من المناطق، بالإضافة لتأخر وصول الحوالات المالية للشركات الأجنبية المزودة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللجنة أوصت بالتواصل مع وزارة المالية لمناقشة خلفيات التأخير ووضع آلية مناسبة لتلافيها في المستقبل. وخلصت إلى تشكيل فريق يضم عددًا من العاملين بشركات النفط لإدارة الأزمة، للسيطرة عليها، وإعادة إمدادات التوزيع إلى وضعها الطبيعي، وأن تتولى وزارة الداخلية تأمين كافة المحطات حتى تؤدي مهامها بالشكل المطلوب.

كما أكد مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة خالد أبوهيبة استعداد الشركة لتعويض العجز في كميات التزويد من مستودعات مدينة مصراتة.

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