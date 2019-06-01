تفاصيل جديدة حول جريمة بسبها

قالت مصادر محلية في مدينة سبها، إن عملية سطو مسلح قد وقعت بمنطقة الجديد وأدت إلى سرقة السيولة المخصصة لمصارف الحي، وبحسب المصادر ذاتها فقد لقي عضوان من أعضاء لجنة توزيع السيولة، حتفهما خلال العملية. وقالت المصادر نفسها أن المواطنان هما مندوبين عن مصرف التجاري سبها و تابعين للمجلس المحلي الجديد، وهما حامد أحمد البدوي و محمد عبدالعالي وقد قتلا اثناء تعرضهم لإطلاق النار بالقرب من جزيرة عبدالكافي و سرقة السيولة التي كانت معهما والمخصصة من المصارف لسكان الحي من قبل مجهولين يستقلون سيارة معتمة الزجاج .

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