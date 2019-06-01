“حرب طرابلس”.. التمركزات تُنذر بـ”الأسوأ”

لأكثر من خمسين يوماً والمعارك المحتدمة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة ما تزال متواصلة دون تقدمات تذكر لكلا الطرفين.

واستمرت المعارك طوال ساعات نهار السبت في محاور عين زارة ومحيط اليرموك والطوييشة وأربعة شوارع النهر بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التي ينضوي بعضها تحت راية حكومة الوفاق والبعض الآخر يتحالف معها وقتيا فقط.

وقالت مصادر إن الجيش حقق تقدماً نسبيا في محور عين زارة، فيما تنفي مصادر تابعة لصفحات محسوبة على التشكيلات المسلحة هذه الرواية وتقدم عكسها تماماً قائلة إن التقدم الحاصل لصالح قواتهم.

وفي محور الطويشة ما تزال مساعي التشكيلات المسلحة مستمرة دون كلل أو ملل لتحقيق نصر هو بالدرجة الأولى معنوي باقترابهم من مطار طرابلس الدولي الذين باتوا يعتبرونه عقدة، لذا فهم يقاتلون بشراسة ودون هوادة من أجل التقاط ولو صورة واحدة تثبت أنهم اقتربوا من حدود المطار الذي تتحصن فيه مجموعات تتبع غرفة عمليات المنطقة الغربية وكذلك قوات من الخاصة الصاعقة واللواء 73 مشاة الذين يحاربون جميعاً في ثبات لمنع تقدم التشكيلات المسلحة باتجاه المطار.

وبذلك تكون الحرب الدائرة في طرابلس منذ الرابع من إبريل، قد طوت صفحة يوم جديد دون إحراز تقدم نوعي لكلا الطرفين ما ينذر بمزيد من المناوشات والاشتباكات في قادم الأيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية