عقيلة صالح يلتقي مع آدباء وفنانين وإعلاميين من درنة

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، اليوم السبت، عددا من الادباء والفنانين والاعلاميين من مدينة درنة.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التى تتعلق بالثقافة والفنون والاعلام بمدينة درنة منها مايتعلق بتوفير أجهزة ومعدات للإذاعة المسموعة درنة، كما تم مناقشة دعم مشروع مهرجان درنة الزاهرة الدولي للمسرح، وكذلك توفير مقار وتجهيزات لجمعية الهيلع للدراسات الميدانية وفرقة الفنون الشعبية ومسرح الطفل وصيانة المسرح، وكذلك إنشاء مراكز ثقافية لما لها من دور في التثقيف ونشر الوعي ومقترح إقامة معهد عالي واخر متوسط للفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية ومقترح مشروع ثقافي بالمدينة القديمة درنه يشمل ندوات وعروض مسرحية وموسيقية وفنون تشكيلية ومعرض للكتاب ومعرض للصور بالمدينة القديمة.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس النواب، بأن كل هذه المطالب والمقترحات سيتم إحالتها ومتابعة تنفيذها مع رئاسة الوزراء وهيئة الاعلام والثقافة والمؤسسة المختصة بالاذاعات المرئية والمسموعة بالحكومة المؤقتة، مشددا على أن مدينة درنه لها دور ريادي في الآدب والثقافة والفنون على مر التاريخ يجب المحافظة عليه ودعمه.

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