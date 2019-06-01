مصرع طفل دهسته سيارة في أحد شوارع أجدابيا

أعلنت وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص في أجدابيا، اليوم السبت، مصرع طفل بعد أن دهسته سيارة أثناء محاولته قطع أحد الشوارع في المدينة، مؤكدة إلقاء القبض على سائق السيارة التي تسببت في الحادث.

وقال رئيس وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص في أجدابيا، الرائد عبدالعالي عبدالهادي أطوير لـ«بوابة الوسط»، إن سيارة نوع (BMW) بقيادة المواطن صلاح مفتاح مصباح دهست طفلًا يدعى حمد صلاح عبدالونيس، أثناء محاولته قطع شارع الوفاق بالقرب من المحال التجارية في المدينة.

وأضاف أطوير أنه جرى إسعاف الطفل إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه إلى إصابة بليغة، فيما انتقلت دوريات قسم المرور والتراخيص إلى موقع الحادث لتنظيم حركة السير بعد حدوث ازدحام بالشارع.

وأكدت وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص أجدابيا أن الطفل توفي ساعة وقوع الحادث، متأثرًا بإصابته البليغة التي تعرض لها، مشيرة إلى حجز السيارة وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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