لجنة الطوارئ بالرئاسي تتابع حصر الأسر النازحة

عقدت لجنة الطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي، اليوم السبت، اجتماعها الثالث ضمن سلسلة من الاجتماعات تناولت عددًا من الملفات الخدمية. وتناول الاجتماع، النتائج التي وصلت إليها لجنة النازحين في تنفيذ المنظومة الالكترونية لتسجيل النازحين، واستمعت لشرح مفصل حول آلية عمل المنظومة، والمعلومات التي تحتويها، والتي تهدف إلى توثيق كافة تفاصيل الأسر النازحة.

وأكدت اللجنة على أهمية اقتصار البيانات المطلوبة على المعلومات الأساسية، وكذلك معلومات الحالة الصحية، كما أكدت على تقديم المساعدة للجميع وليس للنازحين الليبيين فقط، وذلك تقديرًا لظروف جميع العائلات والمقيمة، والمتضررة من اشتباكات طرابلس. هذا واستعرضت لجنة الطوارئ منظومة حصر النازحين من مدينة طرابلس وضواحيها، وأقرت إحالة توصيات للجان الأزمة بالبلديات، للعمل على تنفيذ عمليات الحصر وفق النموذج المحال اليهم في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للجنة تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين.

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