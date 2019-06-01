الميهوب يكشف حقيقة قوائم الإرهاب المنتشرة

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، حقيقة قوائم الإرهاب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها مزورة وعارية تماما عن الصحة.

وقال الميهوب في بيان خص “بوابة أفريقيا الإخبارية” بنسخة منه، “إن لجنة الدفاع والأمن القومي تعمل على إعداد قوائم الإرهاب التي تضم شخصيات وكيانات تابعة لتنظيم الإخوان والتنظيمات الأخرى الإرهابية في ليبيا”، لافتا إلى أن إعداد القوائم لم ينته بعد، وأن القوائم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة، والهدف من نشرها إثارة البلبة والفتنة.

وأوضح الميهوب، أن القوائم التي تعد ليست عشوائية وأنها تراعي الدقة في الأسماء والكيانات التي ستعلنها في وقت لاحق بما يتماشى مع القانون بعد توافر الأدلة القاطعة والبراهين التي تؤكد تبيعية المنظمات للجماعات الإرهابية المختلفة في ليبيا، مشيرا إلى أن اللجنة تراعي الفرق بين قيادات تنظيم الإخوان والمناصرين له من العامة، حيث أن القيادات الإخوانية متورطة في عمليات تمويل للإرهاب في ليبيا وخارجها، وأن المناصرين لهم عليهم مراجعة أنفسهم بحكم أن الجماعة أصبحت إرهابية طبقا لقرار مجلس النواب الليبي وينطبق على أفرادها مواد القانون الخاص بذلك.

كما حذر الميهوب من محاولات البعض للفتنة وإثارة البلبلة التي تسعى لها العناصر والجماعات الإرهابية والكيانات المساندة لها، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة وقف عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها تركيا إلى ميناء طرابلس.

كما شدد في الوقت ذاته، من خطوة نقل مواد متفجرة إلى ليبيا لاستخدامها في عمليات إرهابية تقوم بها العناصر التي نقلت إلى الداخل الليبي عبر ميناء مصراتة.

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