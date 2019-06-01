الدفاع القومي بليبيا تكشف حقيقة قوائم الإرهاب المنتشرة… وتحذر من نقل مواد متفجرة

العنوان_طبرق قال النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن اللجنة تعمل على إعداد قوائم الإرهاب التي تضم شخصيات وكيانات تابعة لتنظيم الإخوان والتنظيمات الأخرى الإرهابية في ليبيا. وبحسب بيان للجنة الدفاع والأمن القومي أكد الميهوب أن إعداد القوائم لم ينته بعد، وأن القوائم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة، وان الهدف …
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صحيفة العنوان الليبية
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