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المنصوري: الجيش أبطل محاولة التفاف للتشكيلات المسلحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر محور عين زارة اللواء فوزي المنصوري إن قوات الجيش الوطني، تصدت السبت لمحاولة التفاف قامت بها التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق.

وذكر المنصوري في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن الجيش الوطني أفشل محاولة تقدم التشكيلات المسلحة بمحور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

وأوضح المنصوري أن قوات الجيش الوطني أجبرت التشكيلات المسلحة على التراجع كما استرجع دبابة ودمر ست سيارات مسلحة في محور وادي ربيع.

بدورها ذكرت شعبة الإعلام الحربي أن الجيش الوطني غنم السبت، عددا من العربات والمُدرّعات والأسلحة والذخائر بعد فرار مجموعات المسلحة من محاور القتال في ضواحي طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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