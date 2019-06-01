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عقوب يبحث عمل قطاع الصحة بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر إدارة مستشفى المرج التعليمي، اجتماعا موسعا عقده وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب مع وكلاء ومديري الإدارات بوزارة الصحة، إضافة إلى مديري المستشفيات والمراكز الطبية والتخصصية.

وقالت إدارة الإعلام بالوزارة في بيان إن الوزير بحث خلال الاجتماع سيّر العمل بالقطاع وناقش مع المجتمعين تقييم عمل المستشفيات، ودراسة المشروعات الجاري تنفيذها بالمستشفيات، والمراكز الطبية والتخصصية، ونسب إنجاز هذه المشاريع.

كما تطرق الاجتماع إلى التقارير الخاصة بعمل اللجان المركزية والفرعية في توطين العلاج بالداخل، وبرنامج الأطباء الزوار، وخطة وزارة الصحة في مجال التدريب، وبرامج الصحة العالمية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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