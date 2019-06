درنة.. هذه رسالة وزير خارجية المؤقتة للعالم من أجل السلام

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الموقتة عبد الهادي الحويج مدينة درنة بعد عودة المدينة الى حضن الوطن وتحريرها من أيدي الإرهابيين, حيث أشتهرت درنة بانها مدينة للتسامح بين الأديان، ففيها المسجد العتيق و الكنيسة الكاثوليكية القديمة والمعبد اليهودي لا تفصلهما الا مسافات بسيطة.

و زار الأماكن الدينية الثلاثة المسجد العتيق, والكنيسة الكاثوليكية, والمعبد اليهودي كما زار جامعة الصحابة الذي دفن فيه ثلاثة وسبعين صحابي جليل.

وأرسل الوزير بهذه الزيارة رسالة الى العالم بان هذه المدينة لطالما حاربت اَي فكر متطرف.

وقد عبر معالي الوزير عن شكره وتقديره لرجال القوات المسلحة العربية الليبية الذين حرروا هذه المدينة من أيدي تنظيم القاعدة وداعش, بحيث اصبحت المدينة تعيش حياةً طبيعيةً.

واكد معاليه ان الحكومة الليبية المؤقتة بدأت بالفعل في إعادة إحياء المدينة اقتصادياً ودعا كافة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية الى تحري الصدق وعدم نشر الأخبار التي لا تعبر عن واقع الحال لمدينة درنة ما بعد التحرير وما تشهده من تحسن امني واقتصادي ملحوظين.

