أزمتا الوقود والكهرباء على طاولة “طوارئ الوفاق”

قررت لجنة الطوارئ التابعة لحكومة الوفاق تشكيل فريق من العاملين بشركات النفط للتعامل مع أزمة الوقود في طرابلس وإعادة إمدادات التوزيع إلى وضعها الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السبت، لبحث عدد من الأزمات في طرابلس بحضور مسؤولين في حكومة الوفاق، بحسب ما أفادت إدارة التواصل في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”.

وأوكلت لجنة الطوارئ مهمة تأمين كافة المحطات في طرابلس إلى وزارة الداخلية لتتمكن المحطات من تأدية عملها بالشكل المطلوب.

من جهته أكد مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة خالد أوهيبة، استعداد الشركة لتعويض العجز في كميات التزويد من مستودعات مدينة مصراتة.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الكهرباء ومساعي تجنب طرح الأحمال حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، تقريرًا مفصلاً عن التدابير الواجب اتخاذها للحد من زمن طرح الأحمال، مبينا أن دخول محطة أوباري للعمل خلال شهر يوليو القادم سيوفر جزءًا من الفاقد.

وناقشت اللجنة عددا من البدائل هي إخراج عدد من المصانع الاستراتيجية من الخدمة في فترة العجز، وتوزيع طرح الأحمال بالتساوي بين المدن، بالإضافة إلى إشراك المواطن في حملة لترشيد الاستهلاك.

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