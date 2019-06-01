لجنة الدفاع بمجلس النواب تؤكد أن قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية المتداولة مزورة

نفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، صحة القائمة المتداولة على أنها قائمة صادرة من اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية.

وأوضح الميهوب في تصريح لصحيفة المرصد، أن الهدف من نشر القائمة المزورة التي ضمت أسماء زملاء وطنيين وشخصيات وطنية وفنانين هو الفتنة بين أعضاء مجلس النواب وبين الشعب الليبي ومكوناته المختلفة، مؤكدا أن لجنة الدفاع لا تعمل إلا بما يردها وبالأدلة من الأجهزة الأمنية الرسمية، مثل جهاز المخابرات والمباحث العامة، والقائمة الأصلية التي ستصدر قريبا ستثبت وبالدليل علاقة من ستشملهم من أسماء بالإرهاب والمليشيات.

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