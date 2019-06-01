لجنة الطوارئ التابعة للرئاسي توصي بتقديم المساعدة للجميع وليس للنازحين الليبيين فقط

ناقشت لجنة الطوارئ المكلفة من الرئاسي، خلال اجتماعها، النتائج التي وصلت إليها لجنة النازحين في تنفيذ المنظومة الإلكترونية لتسجيل النازحين.

وأكدت اللجنة على أهمية اقتصار البيانات المطلوبة على المعلومات الأساسية، ومعلومات الحالة الصحية، مشددة على ضرورة تقديم المساعدة للجميع، وليس للنازحين الليبيين فقط، وذلك تقديرا لظروف جميع العائلات والمقيمين المتضررين.

وشدد المجتمعون على ضرورة إحالة توصيات لجان الأزمة بالبلديات، للعمل على تنفيذ عمليات الحصر، وفق النموذج المحال إليهم في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للجنة تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين.

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