قنونو: الطوق الأمني حول طرابلس اكتمل.. وقوات الوفاق لازالت تحافظ على مراكزها ومواقعها

ليبيا – قال القيادي العسكري بمدينة مصراتة والناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن التجهيزات العسكرية تستمر في جميع المحاور لتنفيذ الأوامر الصادرة إليها من غرفة العمليات الميدانية التابعة للرئاسي.

قنونو بيّن في تصريح لـ “أصوات مغاربية” أن قوات الوفاق ملتزمة بالحفاظ على مراكزها ومواقعها والتنسيق مع “سلاح الجو” (طيران الكلية الجوية مصراتة) في الضربات الجوية الموجهة والمباشرة.

وأشار إلى أنه لديهم خطة عسكرية مهنية ودقيقة موضوعة من قبل قياداتهم تنفذ مراحلها أولاً بأول بعد إكمال ما وصفه بـ”الطوق الأمني على طرابلس”.