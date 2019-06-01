أهالي أوباري يتناسون السيولة ويقبلون على الأسواق

تشهدها محلات الملابس والأحذية في أوباري نشاطا تجاريا مع قرب عيد الفطر المبارك، كما تشهد أسواق المدينة ازدحاما في فترة الليل بخلاف النهار حيث ترتفع درجات الحرارة.

وبحسب ما رصدت “218”، فإن الزبائن في هذه الأسواق يبحثون عن أقمشة رخيصة الثمن وجيدة النوع، ورغم ذلك فإنهم لا يخرجون خالي اليدين إن لم يجدوا مرادهم.

ويشتكي المواطن من تأخر وصول السيولة، ناهيك عن ضعف سقف السحب الذي وصل في إحدى المصارف إلى 230 دينارا، رغم التسهيلات التي يوفرها التاجر للزبائن لتعامله بنظام الصكوك وهو ما انعكس سلباً على حركة الشراء والبيع داخل الأسواق.

وارتفعت الأسعار هذا العام نسبيا قياسا بالعام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع وصعوبة الحصول عليها من مصادرها بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، علاوة عن ضعف الأمن فى الطريق.

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