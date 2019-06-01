الجيش الليبي يعلن مقتل قادة بارزين من المليشيات في طرابلس

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي مقتل عدد من مليشيات مدينة الزاوية -غربا- في الاشتباكات مع القوات المسلحة بطرابلس.

وقال المركز الإعلامي -في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه السبت- أن من بين قتلى المليشيات عبدالواحد هدية قريب الإرهابي أبوعبيدة الزاوي.

وأشار بيان المركز الإعلامي إلى إصابة آدم المصراتي مساعد آمر كتيبة الحلبوص الإرهابية القادمة من مصراتة إصابة بليغة، لافتا إلى مقتل عدد من العناصر المعروفة في المليشيات أبرزهم مروان دربال متأثرا بجروحه.

ووجه الجيش الليبي كلمة إلى المليشيات التي تواجهه قائلا: “عودوا إلى بيوتكم فهذا ما ينتظركم ونقول لأهاليهم لا تتركوا أبناءكم يلقون مصارعهم في معركة خاسرة من أجل استمرار تنظيم الإخوان الإرهابي في نهب ثروات الليبيين وإذلال أبناء شعبنا.”

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.

طوفان الكرامة