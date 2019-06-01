“خطر حقيقي” يهدد مرضى السكري في بني وليد

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، نفاد مادة الإنسولين الخاصة بمرضى السكري في مخازن الأدوية بالمدينة.

وأكد مدير جهاز الإمداد الطبي بني وليد، خطاب بحري، نفاد الأنسولين، مبينا أن المرضى يعانون من نقص الدواء ولا حل أمامهم خاصة في ظل نقص السيولة وغلاء الأسعار.

وأبدى بحري، وفق المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية، قلقه من تأخر وصول الإمداد الطبي وخاصة أدوية السكر والضغط مما سيعرض المرضى للخطر.

وناشد بحري وزارة الصحة والإمداد الطبي بالإسراع في توفير الأدوية وبشكل عاجل جدا.

يشار إلى أن مدينة بني وليد تعاني أيضا من نقص تطعيمات الأطفال، حيث حمّل المكلف بالرعاية الصحية بني وليد جمعة احميد مسؤولية النقص للجهات المختصة.

من جهته، أكد مدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني، في تصريح الأسبوع الماضي التواصل مع كل الجهات المختصة والمنظمات الدولية ولكن دون استجابة سريعة.

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