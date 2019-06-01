الميهوب: قائمة الإرهابيين “مزورة”

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، السبت، إن القائمة التي تم نشرها وتداولها على أنها قائمة صادرة من لجنة الدفاع والأمن القومي للكيانات والشخصيات الإرهابية “مزورة تماما”.

واتهم الميهوب في بيان، من أسماهم بـ”الجيش الإلكتروني” التابع لجماعة الإخوان المسلمين بفبركة هذه القوائم للإيقاع بين أعضاء مجلس النواب ومكونات وشرائح المجتمع.

وأوضح الميهوب أن القائمة المزورة ضمت أسماء وشخصيات لا يمكن تصنيفهم ضمن قوائم الإرهابيين حتى وإن تم الاختلاف معهم سياسياً.

وأشار إلى أن الهدف من هذا العمل، التشويش على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية التي ستصدر قريباً وستضم قادة تنظيمي الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة، والشخصيات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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