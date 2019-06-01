درنة تسعى إلى عودة الحركة الفنية والثقافية

أخبار ليبيا 24 – خاص

في محاولة لتفعيل أجواءها الثقافية، وإحياء الفن مجددًا بها، بعد اقتلاع جذور الإرهاب من مفاصلها، وعودتها للدولة، طالب أبناء مدينة درنة بتجهيز المؤسسات الثقافية والفنية داخلها.

وجاء ذلك جليًا خلال الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عدد من الأدباء والفنانين والإعلاميين من مدينة درنة، الذي ناقش جملة من الموضوعات والقضايا التى تتعلق بالثقافة والفنون والإعلام بالمدينة.

وبحث الحضور إمكانية دعم مشروع مهرجان درنة الزاهرة الدولي للمسرح، وتوفير مقار وتجهيزات لجمعية الهيلع للدراسات الميدانية وفرقة الفنون الشعبية ومسرح الطفل وصيانته، إضافة إلى إنشاء مراكز ثقافية لما لها من دور في التثقيف ونشر الوعي وتوفير أجهزة ومعدات للإذاعة المسموعة.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح إقامة معهد عالي وآخر متوسط للفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية ومشروع ثقافي بالمدينة القديمة درنة يشمل ندوات وعروض مسرحية وموسيقية وفنون تشكيلية ومعرض للكتاب وأخر للصور.

هذا وأكد رئيس مجلس النواب عقيله صالح، أن كل هذه المطالب والمقترحات سيتم إحالتها ومتابعة تنفيذها مع رئاسة الوزراء وهيئة الإعلام والثقافة والمؤسسة المختصة بالإذاعات المرئية والمسموعة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأوضح صالح، أن مدينة درنة لها دور ريادي في الأدب والثقافة والفنون على مر التاريخ يجب المحافظة عليه ودعمه.

وكانت مدينة درنة تخضع لعدة سنوات لحكم الإرهاب الذي حرمها من تنشيط الحركة الثقافية والفنية والمشاركات المحلية والدولية إلى أن تحررت من قبضته بشكل نهائي على يد قوات الجيش الليبي مع مطلع العام 2019.

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