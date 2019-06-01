الجيش الليبي يكبد المليشيات خسائر فادحة بوادي الربيع

العنوان_طرابلس

قال قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش الوطني الليبي اللواء فوزي المنصوري إن القوات المسلحة العربية الليبية تصدت لمحاولة التفاف للمليشيات.

وأكد المنصوري، في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” اليوم السبت، أن الجيش الليبي قضى على محاولة تقدم المليشيات بمحور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

وأوضح اللواء المنصوري أن الجيش الليبي أجبر المليشيات على التراجع وسيطر على دبابة ودمر 6 سيارات مسلحة تابعة لها في محور وادي ربيع.

وأشار المنصوري إلى أن القوات قضت أيضا على عدد كبير منهم في محاور الخلة والمطار ووادي الربيع.

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