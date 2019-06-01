قوات “الوفاق” تعلن شن هجمات ضد مواقع “الجيش الوطني” جنوبي طرابلس وتقدمها بهذه المحاور

شنت قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني، السبت، هجوما على قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في عدة محاور، جنوب العاصمة العاصمة الليبية طرابلس .

وهاجمت قوات الوفاق، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كالدبابات ومدافع الهاوزر وصواريخ الجراد، في محاور عين زارة والخلة ومعسكر اليرموك والسبعة ومحيط مطار طرابلس العالمي.

وقبل ذلك شنت طائرات تابعة لحكومة الوفاق الوطني عدة غارات جوية على مواقع الجيش الوطني جنوب العاصمة، وبمدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

وقال النقيب علي جبريل من المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إن الهجوم من عدة محاور على قوات (الجيش الوطني) المتمركزة جنوبي العاصمة يهدف إلى إرباكها بحيث لا تساند إحداها الأخرى.

وأكد جبريل تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني في محوري اليرموك والرملة القريب من مطار طرابلس العالمي، وأن اشتباكات عنيفة شهدها محور الخلة.

وأفاد النقيب في المنطقة العسكرية الغربية بسقوط مسلحين اثنين من قوات ( الجيش الوطني )، ومثلهما من قوات حكومة الوفاق الوطني.