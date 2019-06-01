نواب العزيزية يدينون تهجير الوفاق لأهالي منطقتهم

العنوان_طبرق

أدان أعضاء مجلس النواب الليبي عن دائرة العزيزية الرئيسية ودوائرها الفرعية تهجير سكان مدينة العزيزية وما حولها من قبل حكومة الوفاق.

وحمل نواب دوائر العزيزية -بمحيط طرابلس الكبرى- في بيان اطلعت “العين الإخبارية” عليه، المسؤولية القانونية المحلية والدولية عن تهجير أهل المنطقة وكل المخالفات والممارسات والانتهاكات والسرقات وتدمير وتخريب ممتلكات المواطنين لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق.

وتابع نواب دوائر العزيزية: “كما نحمل رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه تهجير أهالي العزيزية وتركهم في العراء دون أي تدابير وإعداد أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم”.

وكشف البيان عن أن حكومة الوفاق هجرت ما يزيد عن 5 آلاف عائلة من سكان مدينة العزيزية واستباحة منازلهم وسرقة ممتلكاتهم.

ووضع نواب دوائر العزيزية رئيس المجلس الرئاسي أمام مسؤولياته بإصدار أمر بإلغاء البيان الصادر عن غرفة العمليات العسكرية الغربية بإمرة أسامة الجويلي والسماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم ومدينتهم.

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