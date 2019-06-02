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درنة: “تفجيران” مزدوجان يستهدفان مقرات “الكرامة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهدف تفجيران مزدوجان في مدينة درنة مقرين تابعين لغرفة عمليات الكرامة، الأول بالقرب من مدرسة القدس والآخر بالقرب من معهد البناء والتشييد في حي المغار مقابل مدرسة الضياء

وتقول عدة أنباء إن الانفجارين خلّفا إثنين من الضحايا دون تأكيد عن صحة الأنباء، إضافة إلى 1 جريحا في مستشفى الوحدة، وآخرين = موجودين في مستشفى الهريش،

كما تقول بعض الأنباء إن التفجيرات تمت بواسطة سيارات مفخخة، إحداها سيارة من نوع شيفورليت –سوداء اللون-

ويأتي هذا بعد مرور نحو عام عن تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية المتمركزة بها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الآن

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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