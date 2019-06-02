الدعم المركزي بالوفاق يقيم مأدبة إفطار جماعية

أقيمت بالإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، مأدبة إفطار بحضور مدير الإدارة محمد فتح الله وعدد من رؤساء الفروع والاقسام والمكاتب ومنتسبي الإدارة من ضباط وضباط صف.

وألقيت خلال المأدبة عديد الكلمات من قبل مدير الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب خلال هذه المأدبة التي اشادت بدور منتسبي الإدارة في أداء المهام المُكلفين بها.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن المأدبة تأتي للرفع من معنويات منتسبي الإدارة، وتكريما للمجهودات التي تبذل من قبلهم في حفظ الأمن وأداء الواجب الوطني والأمني على أكمل وجه.

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