أهالي السجناء في سجن ماجر يطلقون نداء استغاثة

ناشد أهالي السجناء في سجن ماجر بمدينة زليتن المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة بزيارة سجن ماجر .

وقال اهالي السجاء في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية بنسخة منه بأنهم فقدوا الاتصال بالسجناء منذ تاريخ 28 / 5 / 2019 بعد تسريبات عن حدوث تمرد من قبل السجناء بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له السجناء وتوارد أنباء عن عمليات انتقام وتعذيب وقتل يتعرض لها السجناء.

وضاف البيان أن غالبية السجناء يقبعون داخل هذا السجن منذ ثمان سنوات دون تقديمهم لمحاكمات وتوجيه تهم لهم والذين في الغالب تم القبض عليهم من قبل المليشيات بسبب خلفياتهم السياسية.

وناشد البيان المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بزيارة السجن والسماح لنا بالاطمئنان على سلامة أبنائنا، فإننا نحمل مسؤولية سلامة السجناء لحكومة الوفاق متمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ووزارة العدل والنيابة العامة وكل المسؤولين في السلك القضائي التابعين لحكومة الوفاق.

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