اخبار ليبيا الان

قنونو: تدمير 5 آليات عسكرية.. وتمشيط محيط مطار طرابلس

تم النشر منذُ 42 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم عملية «بركان الغضب» العقيد محمد قنونو، أن قوات الوفاق في محاور اليرموك والرملة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية والسواني دمرت «خمس آليات عسكرية ومدرعة إمارتية الصنع ودبابة».

وأوضح قنونو في الإيجاز الصحفي حول تطورات اشتباكات طرابلس، أن قوات الوفاق الجوية وجهت «ضربات دقيقة» إلى تمركزات تابعة لقوات القيادة العامة بالقرب من غريان، كانت تستعد للالتحاق للقتال في محيط العاصمة، ومشطت مناطق واسعة في محيط المطار، وفق تصريح «قنونو».

وما تزال المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس تدور منذ الـ4 من شهر أبريل، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ق نونو اكبر كذاب وعقليته كالاطفال فقد قال من زمان انه تم دحر القوات خارج طرابلس وحسب خزعبلاته المفروض يكونوا وصلوا طبرق ولكن فى كل مرة نجد كمين من الجيش الوطنى لاستغلال تعطشهم لاى نصر معنوى واستداجهم وتصفيتهم والمضحك انه يقول تدمير مدرعات امارتية مع ان الامارات لا تصنع مدرعات ولو كنت تقدمت ودمرت فالمفروض انك استوليت عليها وصورتها وهذا لم يحدث نام واتغطى جيدا يا قرد نونو وغطى الحمراء حالتك صعبة انت واخوانك الارهابيين وهلاكهم محسوم على ابواب طرابلس

    رد