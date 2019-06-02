جنائي توكرة يضبط 65 قطعة حشيش وأدوات تعاطي محلية الصنع

قامت وحدة التحريات والقبض بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن توكرة، بمداهمة أحد أوكار عصابات ترويج المخدرات في المدينة.

مكتب الإعلام بمديرية أمن توكرة أوضح أمس الجمعة، ان أفراد العصابة قد تمكنوا من الهروب أثناء المداهمة، وان عناصر التحريات والقبض قاموا بضبط عدد 65 قطعة حشيش كانت مُعدة للبيع بالإضافة إلى أدوات تعاطي الحشيش محلية الصنع.

كما أشارت مديرية أمن توكرة، إلى ان من بين أفراد العصابة الهاربين أثناء المداهمة، شخص يوجد عليه حكم محكمة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وانه قد فر من سجن الكويفية.

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