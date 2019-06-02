قتلى وجرحى في تفجير سيارات مفخخة في درنة

أخبار ليبيا24- خاص

شهدت مدينة درنة انفجارين منفصلين بواسطة سيارتين مفخختين والمعلومات الأولية تفيد أن قتيلين وعدد من الجرحي سقطوا نتيجة الانفجارات.

وذكر مصدر مطلع أن الانفجار الأول ناتج عن سيارة مفخخة نوع شفروليت اللون أسود موضحًا أن الانفجار الثاني لم نتحصل على معلومات بخصوصه.

وأكد أن الانفجارين متتاليين بالقرب من مقرين تابعين لغرفة عمليات عمر المختار الأول بمحاذاة مدرسة القدس والآخر بمحاذاة معهد البناء والتشييد في حي المغار مقابل مدرسة الضياء .

وأشار المصدر إلى أن أحد الانفجرين كان يستهدف مقر سرية الشهيد “فرج بو الهطي” التي قبصت على الإرهابي والقيادي في تنظيم القاعدة المصري هشام عشماوي ومرافقيه.

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