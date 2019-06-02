اختتام مسابقة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمسجد عقيل بودان‎

اختتمت بمسجد عبدالله عقيل بمدينة ودان المسابقة القرانية التي نظمها قسم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بمكتب اوقاف الجفرة بالتعاون مع فرع الهلال الاحمر بهون ونادي القلعة الرياضي بودان .

حضر فعاليات المسابقة عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف ومسئولي مكتب الاوقاف ومحفظي القرآن الكريم وعددا من ائمة المساجد ومسئولي المؤسسات الرسمية والاهلية واولياء امور المتسابقين ..

وتحصل على الترتيب الاول وجائزته خمسة الاف دينار ليبي المتسابق عبدالعزيز مصباح رفه

من مركز تحفيظ زلة عن جزء ياسين .. فيما تحصل على الترتيب الثاني مركز تحفيظ ودان وقيمة جائزته اربعة الاف دينار ..

ووزعت على بقية المشاركين في هذه المسابقة والفائزين بتراتيب متتالية قيمة مالية قدرها الف دينار .

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