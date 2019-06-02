قوات حكومة الوفاق تعلن تقدمها في عدة محاور جنوب طرابلس‎

‎أعلنت عملية بركان الغضب ان القوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني وجهت الليلة البارحة ضربات دقيقة في معسكرات بالقرب من غريان، كانت تستعد للالتحاق بالقوات التابعة لعملية الكرامة في محيط العاصمة. ‎

وذكرت عملية بركان الغضب في ايجاز صحفي لها السبت ؛ ان قواته استخدمت اليوم تكتيكا جديدا تمكنت فيه من تمشيط مناطق واسعة في محيط المطار حيث كثفت المدفعية ضرباتها على تمركزات الجيش الليبي .

وبينت قوات حكومة الوفاق ان محاورها القتالية ‎تحركت اليوم في اليرموك والرملة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية والسواني ومشطت مناطق واسعة . ‎

واضافت ان قواتها المتقدمة دمرت اليوم مدرعة ودبابة، وخمس آليات مسلحة، كما استحوذت على مدرعة و خمس آليات بعد ان اجبر سائقوها على الانسحاب.

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