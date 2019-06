كشفت مصادر عن انفجار سيارتين ملغومتين أمام مقر الجيش في درنة.

وأضاف المصادر، أن المؤشرات الأولية ترجح إصابة ١٨ شخصا إثر الإنفجار.

