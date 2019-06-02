توقعات حالة الطقس والبحر اليوم الاحد 2 يونيو في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس اليوم الاحد 2 يونيو ان تستمر الاجواء معتدلة الحرارة مع فرص هطول أمطار رعدية بعدد من المناطق.

وفيما يلي طقس ليبيا اليوم الأحد 2 يونيو:

وفقا للتقرير ستكون الأجواء نهار اليوم الأحد معتدلة الحرارة بشكل واضح (أقل من المعدلات لهذا الوقت من السنة) بالمدن الساحلية والشمالية بالإضافة إلى وسط البلاد، وتميل للحرارة إلى ساخنة بالجنوب خصوصاً بالجنوب الشرقي.

وتوقع التقرير أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية بكل من الجنوب الغربي والوسط بالإضافة للمناطق الشمالية الشرقية خصوصاً بالجبل الأخضر وأعلى الكميات ينتظر تسجيلها بأقصى الجنوب الغربي حيث يحتمل تهاطل البرد “التبروري” وتكون السيول نتيجة لجريان الأودية بالمنطقة.

فيما تكون حركة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بعموم مناطق البلاد وقد تنشط وقت ظهور السحب الرعدية.

وتكون حالة البحر قليل الاضطراب إلى هادئ ومناسب لكافة الأنشطة البحرية. ارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى 0.75 متر. والله أعلم.

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