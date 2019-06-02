مقتل أحد العناصر المتطرفة في محور عين زارة

قتل أحد العناصر المتطرفة والذي يدعى ( محمد الشيخي ) ضمن صفوف قوات الوفاق، خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زاره – طرابلس مساء السبت 1 يونيو .
من هو الشيخي؟
بحسب مصادر اعلامية فإن الشيخي من مواليد 1994 مدينة بنغازي واحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة في عام 2012، وخاض مواجهات عديدة ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي قبل فراره من مدينة بنغازي تجاه مصراته خلال العام 2016 ويلتحق بسرايا الدفاع عن بنغازي التي يترأسها مصطفي الشركسي .
شارك في الهجوم علي موانئ النفطية ومناطق شرق اجدابيا خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018، ليلتحق مجددا باحدى السرايا المتطرفه والتي يقودها الارهابي ( زياد بلعم ) ضمن المجموعات التي تخوض معاركها ضد القوات المسلحة الليبية بجنوب العاصمة طرابلس.
الجدير بالذكر أن ( المعني ) لديه شقيقه ( إسلام الشيخي ) وهو أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعه ومن ضمن سرية ( الغرباء ) والذي أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في أبريل 2016 .
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