مقتل أحد العناصر المتطرفة في محور عين زارة

قتل أحد العناصر المتطرفة والذي يدعى ( محمد الشيخي ) ضمن صفوف قوات الوفاق، خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زاره – طرابلس مساء السبت 1 يونيو .

من هو الشيخي؟

بحسب مصادر اعلامية فإن الشيخي من مواليد 1994 مدينة ⁧‫بنغازي‬⁩ واحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة في عام 2012، وخاض مواجهات عديدة ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة ⁧‫بنغازي‬⁩ قبل فراره من مدينة بنغازي تجاه ⁧‫مصراته‬⁩ خلال العام 2016 ويلتحق بسرايا الدفاع عن بنغازي التي يترأسها مصطفي الشركسي .

شارك في الهجوم علي موانئ النفطية ومناطق شرق اجدابيا خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018، ليلتحق مجددا باحدى السرايا المتطرفه والتي يقودها الارهابي ( زياد بلعم ) ضمن المجموعات التي تخوض معاركها ضد القوات المسلحة الليبية بجنوب العاصمة طرابلس.

‏الجدير بالذكر أن ( المعني ) لديه شقيقه ( إسلام الشيخي ) وهو أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعه ومن ضمن سرية ( الغرباء ) والذي أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في أبريل 2016 .

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