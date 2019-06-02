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اعتقال “منظم” مهرجان “سرت” العائلي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتقل الشاب “أحمد الزروق” المسؤول عن مهرجان ليالي سرت الرمضانية العائلي من قبل كتيبة مسلحة في سرت بتهمة تنظيم الحفلات الماجنة في شهر رمضان، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لحركة تنوير

مهرجان ليالي سرت الذي يقام في منتزه سرت العائلي لاقى نجاحا وإستحسانا كبيرا من قبل سكان المدينة، حيث يرى القائمون عليه أنه مناسبة لتعويد آهالي المدينة على الجلوس في المسرح

وتضمن المهرجان عروضا مسرحية وفقرات غنائية وبتذاكر دخول مجانية للجميع، في بادرة يحاول أحمد ورفاقه أن يخرجوا بأهالي المدينة من أجواء “الحرب” وما سببته من خراب في السنوات الماضية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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