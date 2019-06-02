شعبة الإعلام الحربي توضح حقيقة إسقاط طائرة إماراتية بدون طيار في العزيزية – صور

أوضح شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في ايجاز صحفي هام بشأن الحقيقة وراء ما تداولته وسائل الاعلام الموالية للوفاق وعدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إسقاط طائرة بدون طيار إماراتية الصنع.

ونفت شعبة الاعلام الحربي في ايجازها هذه الانباء المتداولة، مؤكدةً أن قوات الوفاق لفقت الامر وأنها نشرت صور لحطام متهالك زعمت أنه لطائرة إماراتية بدون طيار تعمل لصالح القوات المسلحة أسقطتها دفاعاتهم الجوية في محيط العزيزية، نافيةً الامر جملة وتفصيلاً، مؤكدةً بأن كل سكان العاصمة والمنطقة المعنية لم يلاحظوا هذه الليلة تحليق لأي طائرة أو قصف في المناطق المذكورة، وأنها مسرحية جديدة وملفقة على الجيش الوطني.

وأشار الاعلام الحربي إلى أن هذا الحطام المزعوم إما أنه قديم وجلب من مكان ما وجرى إلصاق الشعارات عليه نظراً لتحطم عدة طائرات مجهولة خلال السنوات الماضية بالمنطقة الغربية، مؤكدةً انها ووفقاً لمعلوماتها الإستخبارية المؤكدة تشير إلى أنه الحطام يعود للطائرة التي أسقطتها دفاعات الجيش الوطني الجوية ليل الجمعة بعد إعتدائها على غريان والتي سبق الإعلان عنها مسبقاً في حينه وأكدت سقوطها في ذات المنطقة.

وقال الاعلام الحربي في إيجازه أن قوات الوفاق قامت بإلصاق لواصق تمثل علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعبارة صنع في الإمارات على كل جانب من جوانب هذا الحطام المزعوم، موضحة أن هذا الامر تم بشكل مفضوح لا يصدقه عقل، حيث ظهر العلم الاماراتي بألوانه الثلاثة مقلوباً بينما عبارة صنع في الامارات غير مقلوبة وجميعها في الجهة المقابلة لزاوية التصوير ولم يظهر بها أي ضرر كالذي لحق بالحطام.

وشدد الاعلام الحربي على أن هذا الفعل يأتي عقب تعرض قوات الوفاق لضربة موجعة وقاسية جداً في محاور القات عقب الحشد الكبير لكل قوتها وفقدان دفعة من المطلوبين والمتورطين آمنياً والذين يعرفهم أهل المنطقة الغربية والجبل الغربي، دون أن تسجل أي تقدم وتعرضها للهزيمة.

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