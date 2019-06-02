اجتماع “أمني” في “الجفارة” استعدادا للعيد

اجتمع مدير أمن الجفارة ناصر الطيف مع المساعد للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المراكز والمكاتب والأقسام والوحدات وعدد من أعضاء مكتب الدعم المركزي بالمنطقة، في مقر مركز شرطة السوانى

وناقش المجتمعون تفعيل ودعم الجهات الأمنية بمنطقتي السواني والكريمية والوحدات التابعة لهم، وإعداد خطة أمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك بإنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية وتكثيف دوريات شرطة المرور لتسهيل حركة السير فى الأماكن المزدحمة

وَ دعت مديرية الأمن جميع الأجهزة الأمنية والخدمية للالتحاق بأعمالهم والمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة وذلك حسب التعليمات الصادرة من قبل ووزارة الداخلية

والتي أصدرت بيانا بشأن إنشاء غرفة أمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة وبمشاركة فروع الأمن الداخلى والمخابرات العامة والحرس البلدى من أجل القيام بواجباتهم المكلفين بها، بحسب صفحة الوزارة الرسمية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية