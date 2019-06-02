مقتل 14 عنصرا من قوات الوفاق في معارك السبت بمحاور طرابلس – اسماء

شنت قوات حكومة الوفاق الوطني يوم امس السبت هجوما واسعا بعدد من المحاور، سعياً منها للضغط على قوات الجيش الوطني للتراجع إلى خارج الحدود الإدارية لمدينة طرابلس، بعد أن استطاعت القوات المسلحة من فرض تقدمها والسيطرة على مواقع استراتيجية في العاصمة.

وقالت قوات الوفاق في وقت سابق انها احرزت تقدما في محاور صلاح الدين واليرموك ومحور المطار، بالرغم من الدفاع القوي لقوات الجيش الوطني.

وأعلنت صفحات موالية لحكومة الوفاق عن مقتل عدد من العناصر التابعة لقوات حكومة الوفاق خلال الهجوم الذي شنته يوم السبت وبلغ عددهم وفق اخر احصائية 14 شخصا – فيما لم تشر إلى عدد الجرحى في صفوف الوفاق – وهم كالأتي:



1-محمد موسى قريفة الزنتان

2- جمعة علي زنقاح الزنتان

3- احمد كرود الزنتان

4- محمد عبد العاطي زوطو مصراتة

5-حسن عمرسويب . مصراته

6- انس بوراشد درنة

7- خالد كلا صبراته

8- وجدي عيسى المقدمي نالوت

9- محمد الشيخى التارقى اوبارى

10-احمد دوزان طرابلس

11- أيوب أحمد الكموني طرابلس

12- محمد عبد الوهاب الشامس طرابلس

13- عبدالمهيمن التاجورى . طرابلس

14-محمد حسين غيده القلعه

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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