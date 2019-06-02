إصابة 18 شخصا إثر انفجار سيارتين مفخختين شرقي ليبيا

أدى انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، إلى إصابة 18 شخصا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24