إصابة 18 شخصا إثر انفجار سيارتين مفخختين شرقي ليبيا

أدى انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، إلى إصابة 18 شخصا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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