إرسال 4 سيارات إسعاف لضحايا العمل الإرهابي بدرنة

أدانت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة العمل الإرهابي الجبان الذى قامت به أيدي الخونة وبعض الخلايا النائمه من المجموعات الأرهابية الخارجة عن القانون باستهداف معسكر تابع للقوات المسلحة بمدينة درنه شرقي البلاد عن طريق سيارة مفخخة، مما أدى لسقوط عددٍ (11) جريح من أفراد القوات المسلحة العربية الليبية تتراوح إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة وحرجه يجري تقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة

وأصدر وزير الصحة الدكتور سعد عقوب تعليمات المباشرة لغرفة عمليات الاسعاف والطوارئ بالوزارة بإرسال عدد “4” سيارات اسعاف حديثه لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والاسعافية .

وتؤكد وزارة الصحة في بيانها أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية مضيفة بانه على التواصل مستمر مع ادارة مستشفي الوحدة بدرنة للاطمئنان على أوضاع المصابين والجرحى .

